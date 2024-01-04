KOCAELİ HEMŞİRELERİ

merhaba arkadaşlar. Kocaeline atanmak istiyorum bana çalışıp memnun kaldığınız ya da güzel bir sistemi olan en azından bir anne için bir tık daha rahat olan veya beynen yormayan önerebileceğiniz bir ilçe devlet hastanesi ya da bir devlet hastanesi var mı acaba. Ortamı bile güzel olsa olur, tecrübelerinize ve bilgilerinize ihtiyacım var

merhaba arkadaşlar. Kocaeline atanmak istiyorum bana çalışıp memnun kaldığınız ya da güzel bir sistemi olan en azından bir anne için bir tık daha rahat olan veya beynen yormayan önerebileceğiniz bir ilçe devlet hastanesi ya da bir devlet hastanesi var mı acaba. Ortamı bile güzel olsa olur, tecrübelerinize ve bilgilerinize ihtiyacım var