Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


04 Ocak 2024 22:41
Sgk

Merhaba hizmet birleştirmek için sgk ya dilekçe yazdım 90 gün oldu ve herhangi bir cevap yok telefona dahi bakmıyorlar ne yapabilirim ?

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