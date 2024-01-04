Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


04 Ocak 2024 22:46
kıdem tazminatı
bir kamu kurumunda taşeron firmada çalışmaktayım 10 yıldır ve işten ayrılmak üzereyim içerde ki kıdem ve ihbar tazminatımı nasıl alırım bilen veya basına gelen oldu mu

Çok Yazılan Konular

Eski taşeron - yeni kadrolu işçilerMilli SaraylarKİT taşeronları tek başlıkta

Sözlük

kilo almak 1 müge anlı'yla tatlı sert 3 bayılmak 2 baltık denizi anomalisi 1 Baltık Denizi 1 hiciv 2 divan edebiyatından bir beyit bırak 1 sakın o linke tıklamayın 4 halay 14 edebiyat 1

Son Haberler

Önce kavga etti, sonra polisin üzerine araç sürdü: 1 polis yaralıVan'ın Muradiye ilçesinde eğitime kar engeliYargıtay Başsavcısı: Kadın cinayetlerinde idam cezası olmalıİstanbul'da 2023 yılında 361 cinayet işlendiBlinken, Türkiye'den başlayacak Orta Doğu gezisine çıkıyor

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!