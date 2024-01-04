kıdem tazminatı

bir kamu kurumunda taşeron firmada çalışmaktayım 10 yıldır ve işten ayrılmak üzereyim içerde ki kıdem ve ihbar tazminatımı nasıl alırım bilen veya basına gelen oldu mu

bir kamu kurumunda taşeron firmada çalışmaktayım 10 yıldır ve işten ayrılmak üzereyim içerde ki kıdem ve ihbar tazminatımı nasıl alırım bilen veya basına gelen oldu mu