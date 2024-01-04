Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ocak 2024 22:59
Aldatildik kamuoyu oluşturmak lazım.

Dün KBS zamlarla ilgili toplu sözleşmenin maddelerini sisteme girip kontrol edilmesi için yapılan değişiklikleri açıklayan bir yayim yayınladı ve bu yayını incelediginizde toplu sözleşmede kazanım diye bagirdiklari saglik çalışanlarina verilen 10 puan ve teknik sınıfa verilen 5 puan yok arkadaşlar KBS deki memurları arayıp özellikle sorduk gerçekten yok. Toplu sözleşmede bu iki maddeyle ilgili yazan ve herkezin dikkatinden kaçan bir madde varki bu madde bakanlık ve üniversite hastanelerinde (kısaca döner sermaye alan personeller dışında) herkez alabilir kısaca döner sermaye alan personeller bu kapsam dışında kalıyor Adalet bunun neresinde!!!

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