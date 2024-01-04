temmuz da ne kadar zam gelir

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsın2 ocak ek dersPDR lobisinin vesayeti de elbet bitecektir (!)%49,25 enflasyon farkı+ zam hayırlı olsun Rehberlikciler olarak 1 günümüz boş olsunNe yapılırsa Rehberlik Servisinden(PDR) memnun kalınır?08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla kabul edi5 Ocak 2024 ek derslerin hala yatmamış olması.Aralık ek dersleri yattı mı?Aralık ekdersi yatmamasindaki nedenler ile ilgili farklı söylemler olmasının sebebi ne?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!