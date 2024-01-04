Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ocak 2024 23:45
doktorun taban maaşı 8000 olduğu ülkede, işçinin 15.000 olması
bunu fıkralarla Türkiye de anlatsan kimse gülmez ama maalesef gerek. Memura olan zulüm sona ermeli seyyanen zam taban maaşa eklenmelidir.

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