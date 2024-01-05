Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Ocak 2024 00:06
Sözleşmeli geçen sürenin kademe dereceye eklenmesi

İnfaz koruma olarak 2012-2014 yılları arasında sözleşmeli olarak çalıştım halen de çalışmaktayim kadrolu olarak ve bu 2 yil derece kademe eklenmedi,dilekçe olarak cezainfaz kurumuma başvurdum komisyon reddetti.simdi idari yargıya nasıl başvuracağım örnek dilekçe var mı yardımcı olacak arkadaşlar var mı ?

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