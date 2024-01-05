KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


05 Ocak 2024 01:33
Adalet bölümü 2023/2
sizce puanlar kaça düşer?

Issız işçi
Aday Memur
05 Ocak 2024 01:35
adalet mezunuysan 90 altında puan almadıysanız merkezi atamazsınız

slayhocam
05 Ocak 2024 01:36
açıktan alımlar içinde durum geçerli mi sizce hocam
Issız işçi, 2 saat önce
adalet mezunuysan 90 altında puan almadıysanız merkezi atamazsınız

Issız işçi
Aday Memur
05 Ocak 2024 01:38
yani yorumlara bakıyorum 90 lar havada uçuşuyor ben de 71 le başvuru yaptım ama zerre ümidim yok
slayhocam, 2 saat önce
açıktan alımlar içinde durum geçerli mi sizce hocam

slayhocam
05 Ocak 2024 01:40
anladım hocam adalet bakanlığı alımı gelince bakalım
Issız işçi, 2 saat önce
yani yorumlara bakıyorum 90 lar havada uçuşuyor ben de 71 le başvuru yaptım ama zerre ümidim yok
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