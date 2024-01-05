KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Ocak 2024 02:24
Marmara Üni büro personeli sonucu
Merhaba marmara üni büro personeli almıştı Aralık ayının sonunda. hala daha açıklanmadı bilgisi olan var mı?

trabzonlucansu
Aday Memur
05 Ocak 2024 02:25
DÜZELTME: ARALIK AYININ SONUNDA PERSONEL İLANI AÇTİ, SONUÇLANMADI HENÜZ. NE ZAMAN AÇIKLANIR ACABA
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