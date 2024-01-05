KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : E.Kayı Han


05 Ocak 2024 04:33
29. Dönem SKR'den dolayı süreci uzayanlar

Arkadaşlar 29. Dönem pomem mezunuyum. Sağlık aşamasında çıkan ufak bir pireyi doktorlar sağolsunlar deve ettiler ess ye giremedim. Ama okul ile görüştüm sağlık raporumun olumlu geldiğini söylediler. Türkiye geneli tahminime göre 400-500 kişi skr den dolayı ess ye yetişemedi. Sizce ankarada ess yi ne zaman açarlar önceki dönemlerden bu konu hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olabilirler mi polis akademisi kendi sitesinde bununla alakalı ilan yayınlıyor mu yoksa bizim sürekli okuldan bilgi almak için iletişimde mi olmamız gerek yardımcı olursanız çok sevinirim. Herkese kolay gelsin

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