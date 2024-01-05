Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Ocak 2024 08:24
yds liyakat ve refarans temin edilir..

yarısı peşin, yarısı atama sonrası hediye karşılığı garantili refarans ve liyakat. mesaj onaylı... sayılı kontenjan bulunmaktadır. başvurularda öncelik sıralaması dikkate alınacaktır..

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