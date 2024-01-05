Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Ocak 2024 08:34
Yerleştirme aşaması olumsuz yazıyor
Tapunun 72 adet personel alımına başvurdu kardeşim sonuçlara baktığımızda yerleştirme aşaması yazıyor değerleme sonuçlarına tıkladığımızda olumsuz yazıyor ilk defa karşılaştım olumsuz ne demek sıralamaya giremedi yazsa anlarım bu durumla karşılaşan var mı ?

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