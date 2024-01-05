akademik zam'a engel olan durum

akademisyenler zam istiyor evet. fazlası ile hak ediyoruz ancak büyük bir sorun var: bogazicindeki dikilme eylemi yapan akademisyen olduğunu sanan kişiler...bu kişiler dikildikçe bu zam gelmeyecek. bunu böyle bilelim...

akademisyenler zam istiyor evet. fazlası ile hak ediyoruz ancak büyük bir sorun var: bogazicindeki dikilme eylemi yapan akademisyen olduğunu sanan kişiler...bu kişiler dikildikçe bu zam gelmeyecek. bunu böyle bilelim...