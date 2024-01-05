Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


05 Ocak 2024 08:43
akademik zam'a engel olan durum
akademisyenler zam istiyor evet. fazlası ile hak ediyoruz ancak büyük bir sorun var: bogazicindeki dikilme eylemi yapan akademisyen olduğunu sanan kişiler...bu kişiler dikildikçe bu zam gelmeyecek. bunu böyle bilelim...

Pharm
Memur
05 Ocak 2024 08:49
Ben zam istemiyorum, kendi adınıza veya bir grup adına fikrinizi beyan edin. İnsan gibi akademik çalışma yapabileceğim şartlar, iş güvencesi ve huzur istiyorum.
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