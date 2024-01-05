Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


05 Ocak 2024 09:33
Muvaffakat almak

Çalıştığım kurumdA adaylığım kalktıktan sonra başka kuruma muvaffakat ile geçersem, geçtiğim kurumda tekrar aday olurmuyum yoksa asil olarakmı devam ederim teşekkürler.

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