Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


05 Ocak 2024 09:51
GLOKOM(göz tansiyonu) askerlikten muaf
merhabalar , Glokom hastası (göz tansiyonu ) olan kişiler askerlik yapabilir mi ? yada muaf olmak için heyet raporu veriliyor mu?

baha3454
Şef
05 Ocak 2024 10:12
askerlik subesimi burası

ByAstsubay
Aday Memur
05 Ocak 2024 10:18
hayır askerliğe engel değildir , sadece kurum içine alımlarda engel teşkil eder subay astsubay ve uzman
Toplam 2 mesaj

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