Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Ocak 2024 09:52
memurlar net mi ? iktidar net mi ?

burası memurların paylaşım yaptığı bir site. yıllardır da böyle idi. satınr mı alındı, siyasi bir yanı mı var bilelim.. paylaşımlar işinize gelmeyince neden siliniyor.. tarafsızlık yoksa bilelim.. biz kendi sitemizi de kurarız. reklam geliriniz yetmedi. devletten destek mi alıyorsunuz..

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