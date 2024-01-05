Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Ocak 2024 10:10
haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır..

yapılan haksızlıkları duyup. görüp . bilerek sessiz kalmak suçu ve haksızlığı. günahı paylaşmaktır. Allah herşeyi hak eder ama hak yiyeni ve göz yumanı affetmez. hayırlı cumalarınız olsun hak yiyenler.. Allah kabul ederse.

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