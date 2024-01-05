Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


05 Ocak 2024 10:11
Öğretim Görevlisi Ek Ders Nasıl Hesaplanır?
Öğretim görevlisi ek dersinin hesaplaması nasıl yapılır? Örneğin gündüz 12 saat gece 12 saat derse giren bir öğretim görevlisinin ek dersi kaç saat olur?

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