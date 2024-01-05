Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


05 Ocak 2024 10:12
gece nöbeti saatleri arttı mı
Değerli hocalarım bu sene yapılan toplu sözleşmede yatılı kuran kursların nın gece nöbeti 5 saat iken 6 saate çıkacağı söyleniyordu bu konuda bilgi sahibi olanlar var mı Yibo larda 8 saat diye biliyorum

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