gece nöbeti saatleri arttı mı

Değerli hocalarım bu sene yapılan toplu sözleşmede yatılı kuran kursların nın gece nöbeti 5 saat iken 6 saate çıkacağı söyleniyordu bu konuda bilgi sahibi olanlar var mı Yibo larda 8 saat diye biliyorum

Değerli hocalarım bu sene yapılan toplu sözleşmede yatılı kuran kursların nın gece nöbeti 5 saat iken 6 saate çıkacağı söyleniyordu bu konuda bilgi sahibi olanlar var mı Yibo larda 8 saat diye biliyorum