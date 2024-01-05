sendika ücreti

sa maaş robotuyla hesaplama yaptığımda üç ayda bir ödenen sendika parası 538 lira çıkıyor aynı şekilde sendika kesinti ücreti 255 lira varmı bundan bir şey anlayan bize karı nedir bunun

sa maaş robotuyla hesaplama yaptığımda üç ayda bir ödenen sendika parası 538 lira çıkıyor aynı şekilde sendika kesinti ücreti 255 lira varmı bundan bir şey anlayan bize karı nedir bunun