Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ocak 2024 10:48
Sağlık Yönetimi Büro Personeli 3+1 e dahil mi?

Sağlık bakanlığı Sağlık Yönetiminden atanan Büro personeli 663 45/A ya giriyor mu? Yani 3+1 e dahil mi? Bilgisi olan varsa sevinirim


cemalettin32
Aday Memur
05 Ocak 2024 12:34
Sağlık bakanlığı geçtiğimiz atamada yaptığı şoför mühendis büro yönetimi(sağlık yönetimi mezunları) 4b çakılı kadroymuş bizzat il sağlık müdürlüğünden aldım bilgiyi kalan memurlar 663 khk 45/a ile 3+1 tabi
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