teminatlı kredi kartı almak hakkında

MERHABA. maaş bankamın kredi kartı borcunu ödeyemediğim için icralık olmuştum. onun borcunu ödeyemedim ama teminatlı kredi kartı başvurusu yapmak için bilgi almaya gittiğim garanti bankası sadece rahmetli annemin üzerine olan borcu bana kalan ve onun için de icralık olmama rağmen borcu ödenmiş kartın icra dosyasının olduğu istanbul 29. icra dairesinden "borcu yoktur yazısı alacaksınız" dedi. maaş bankama olan icralık ödeyemediğim borcum garanti veya başka bankadan teminatlı kredi kartı almama engel olur mu ? kolay mı veriliyor bu tarz kartlar ? bana sizin için zor dendi ama bazen sistem veriyor dendi. banka elemanları yalan söylüyor olabilir mi ? kart vermezlerse findeks puanımızı nasıl yükselteceğiz ??? bankaya efsane cumalar ve bankanın parası benim param demem yüzünden icralık oldum ama çok pişmanım!