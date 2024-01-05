Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ocak 2024 10:58
teminatlı kredi kartı almak hakkında

MERHABA. maaş bankamın kredi kartı borcunu ödeyemediğim için icralık olmuştum. onun borcunu ödeyemedim ama teminatlı kredi kartı başvurusu yapmak için bilgi almaya gittiğim garanti bankası sadece rahmetli annemin üzerine olan borcu bana kalan ve onun için de icralık olmama rağmen borcu ödenmiş kartın icra dosyasının olduğu istanbul 29. icra dairesinden "borcu yoktur yazısı alacaksınız" dedi. maaş bankama olan icralık ödeyemediğim borcum garanti veya başka bankadan teminatlı kredi kartı almama engel olur mu ? kolay mı veriliyor bu tarz kartlar ? bana sizin için zor dendi ama bazen sistem veriyor dendi. banka elemanları yalan söylüyor olabilir mi ? kart vermezlerse findeks puanımızı nasıl yükselteceğiz ??? bankaya efsane cumalar ve bankanın parası benim param demem yüzünden icralık oldum ama çok pişmanım!


civil_eng06
Şef
05 Ocak 2024 11:09

Yanlış hatırlamıyorsam Kuveyttürk'ün ön ödemeli kredi kartı tarzı birşeyi vardı. Kontörlü hat gibi para yükleyip kullanıyorsun. Benzer durumda olanların findeks notunu yükseltmek için onu kullandıklarını duymuştum. Bir araştırın isterseniz.


Javss
Aday Memur
05 Ocak 2024 11:26
merhabalar açık ve hala banka üzerinden aktif icraniz varsa teminatli kart almaniz bir işe yaramayacaktır.bankalar nezdinde icranizi bitirdinizde kart alıp puanınızı yükseltebilirsiniz

gokhankakiz
Daire Başkanı
05 Ocak 2024 11:32

teminatlı da olsa kredi kartı verilsin de.

müsait olunca tabii diğer borçlarımı kapatacağım.

Javss, 1 saat önce
merhabalar açık ve hala banka üzerinden aktif icraniz varsa teminatli kart almaniz bir işe yaramayacaktır.bankalar nezdinde icranizi bitirdinizde kart alıp puanınızı yükseltebilirsiniz

napol24
Memur
05 Ocak 2024 12:00

Arkadaş şunu söylemek istemiş. Banka borcu yüzünden icralık olduğunuz için findeks notunuz zaten oluşturulamıyordur büyük ihtimal. Findeks notunun yükselmesi için bir not oluşmuş olması lazım en önce. Bu yüzden icranız kapanmadan not oluşmaz ve dolayısıyla yükselmez

gokhankakiz, 1 saat önce

teminatlı da olsa kredi kartı verilsin de.

müsait olunca tabii diğer borçlarımı kapatacağım.

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