Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Ocak 2024 11:10
Doğumdan sonra sözleşmeli atama hakkında bilgi

Merhaba arkadaşlar 2 haftalık bir çocuğumuz var, eşim 1-2 ay sonra sözleşmeli olarak atanırsa 2 yıl ücretsiz izin kullanabilir mi? Bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olursanız çok sevinirim, boşuna başvuru yapıp başkalarını da engellememiş oluruz.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
05 Ocak 2024 12:01

Kullanabilir.

https://www.memurlar.net/haber/864866/ise-baslamadan-once-dogum-yapan-sozlesmeli-personele-dogum-izni-verilmez-mi.html

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