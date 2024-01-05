Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Ocak 2024 11:17
MEB'den Aralık ek dersi açıklaması

Yazıklar olsun!

https://baskatip.com/aralik-ek-dersleriniz-yatacagi-tarih-ile-ilgili-aciklama-geldi/


ayısıgı33
Aday Memur
05 Ocak 2024 11:23

Diyarbakır dayım yeni yattı

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