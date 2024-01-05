Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Ocak 2024 11:51
ağalar hanımlar bu millieğitim bakanı öğretmen ilanına ne zaman çıkak.

bir öğretmenin şubat ile eylül arasında kaybettiği maddi para 400 bin tl den fazla manevi olarak kayıplarını saymıyorum stres sıkıntı belirsizlik . artık şu mülakatı kaldırarak alınacak öğretmen sayısı belli olsun


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
05 Ocak 2024 11:58

Canı ne zaman isterse :))


kamuz01
Memur
05 Ocak 2024 12:00

zaten canı ne isterse onu konuşuyor sonra konuştukları ile ters düşüyor

SorunCevaplayıN, 57 dk. önce

Canı ne zaman isterse :))

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