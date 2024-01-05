Eş durumu sisteme belge yükleme.

Arkadaşlar başvurumu dün yaptım ama okul idaresi bir türlü belgeleri yükleyemiyor sisteme. Bir sayfa sınırı varmış sanırım öyle söylediler. Sgk dökümü ve imza sirküsünü bir türlü halledememişler. Ne yapacaklarını bilmiyorlar şu an. Var mıdır bilgisi olan idareci arkadaşlarımızdan falan? Pazartesi son güne kalsın istemiyorum da onayların. Teşekkür ederim şimdiden.

Arkadaşlar başvurumu dün yaptım ama okul idaresi bir türlü belgeleri yükleyemiyor sisteme. Bir sayfa sınırı varmış sanırım öyle söylediler. Sgk dökümü ve imza sirküsünü bir türlü halledememişler. Ne yapacaklarını bilmiyorlar şu an. Var mıdır bilgisi olan idareci arkadaşlarımızdan falan? Pazartesi son güne kalsın istemiyorum da onayların. Teşekkür ederim şimdiden.