Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Ocak 2024 13:05
satranç egzersizi

2. dönem için müdürüm satranç egzersizi açın hocam diyor egzersiz yapan arkadaşlar getirisi için değer mi kurs açmaya sizce okul ev arası 12 km git gel 24 km egzersizi de hafta sonu açalım diye söylüyor 1 saat ek ders 89.9 civarı sanırım ek ders saat ücreti düşük kaldığı için bazı arkadaşlar değmez hocam açmaya diyor. Kurs açan arkadaş varsa fikir verebilir mi

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