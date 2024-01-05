Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


05 Ocak 2024 13:17
27 Aralık'ta Açığa Alınan Memurlar
Bizden önceki arkadaşlarla konular karıştığı için bilgi kirliliği olmaması adına burayı açtım arkadaşlar...Diğer arkadaşlarımızda bizlere bilgi alışverişinde yardım ederlerse mutlu olurum..Umarım herkes mesleğine geri döner

beyefendi4
Aday Memur
05 Ocak 2024 14:36
arayan soran varmı sızı
Toplam 1 mesaj

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