Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ocak 2024 13:21
Ferizli Devlet

Merhaba arkadaşlar

Sakarya Ferizli Devlet Hastanesi 1 kişi kadro açmıştı. Tercih eden var mıdır? Varsa puanı nedir?

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