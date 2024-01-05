Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Ocak 2024 13:22
Okul Önünde Sigara İçen Öğretmenlerin Yarattığı Görüntü.

Bilmiyorum neden kimse bu konu ile ilgilenmiyor ama bazı okulların önü sigara içen öğretmen dolu.

Bazı okullar konum avantajları ile çay ocağı kafe gibi yerlere sahip oldukları için görüntü vermiyor olsa da bir çok okulda durum hoş değil.

Yasakçı bir zihniyetim yok bence bu konuda en doğru adım sigara içenler için ayrı bir dinlenme odasının olması.

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