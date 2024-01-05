Milli Saraylar İdaresi Maaş

Merhaba arkadaşlar eşim güvenlik alımını başvuru yaptı fakat araştırmış maaş olarak asgari ücret veriyorlarmış. Mülakata gitmeyecek. Bu konuda bilgisi olan var mı güvenlik görevlisi maaşı ne kadardır

Merhaba arkadaşlar eşim güvenlik alımını başvuru yaptı fakat araştırmış maaş olarak asgari ücret veriyorlarmış. Mülakata gitmeyecek. Bu konuda bilgisi olan var mı güvenlik görevlisi maaşı ne kadardır