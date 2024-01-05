Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Ocak 2024 13:23
Milli Saraylar İdaresi Maaş
Merhaba arkadaşlar eşim güvenlik alımını başvuru yaptı fakat araştırmış maaş olarak asgari ücret veriyorlarmış. Mülakata gitmeyecek. Bu konuda bilgisi olan var mı güvenlik görevlisi maaşı ne kadardır

Zülfiyee
Aday Memur
05 Ocak 2024 13:26
Bilgisi olan yorum yapabilir mi Milli saraylar idaresi için

hsnd
Başbakan Müsteşarı
05 Ocak 2024 13:49

İlanda 657 "4/B" maddesine göre koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağı yazılmış. Yani sözleşmeli kamu personeli olarak. Asgari ücret verildiğini nereden araştırıp öğrendiniz ben de size sorabilir miyim?


Zülfiyee
Aday Memur
05 Ocak 2024 13:52
Bu forumda bir başlık altına yorum yapılmış asgari ücret diye eşim görmüş, o sebeple, evet normalde 4/b sözleşmeli personel ama bu tarz yorumlar olunca insan şaşırıyor bir de uzak memleketlerden mülakata gidip nasip olur da olursa böyle ücretle çalışmak akıl karı değil
hsnd, 1 saat önce

İlanda 657 "4/B" maddesine göre koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağı yazılmış. Yani sözleşmeli kamu personeli olarak. Asgari ücret verildiğini nereden araştırıp öğrendiniz ben de size sorabilir miyim?


Zülfiyee
Aday Memur
05 Ocak 2024 13:57
Bir de ben Google den araştırıyorum şuan düşük maaşlar çıkıyor. 4b olduğu halde

hsnd
Başbakan Müsteşarı
05 Ocak 2024 14:11

Öncelikle 4/b sözleşmeli personel asgari ücret almaz. Orada bir de 4857 iş kanunu kapsamında işçi alımı yapılacağı belirtilmiş. Bunlar belki asgari ücret alabilir yapılan yorumlar da bunun için olabilir. Ancak sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi olarak asgari ücret verilmeyecektir. Ocak zammıyla birlikte 32-33 Bin TL arası olur muhtemelen bekar için.

Zülfiyee, 1 saat önce
Bu forumda bir başlık altına yorum yapılmış asgari ücret diye eşim görmüş, o sebeple, evet normalde 4/b sözleşmeli personel ama bu tarz yorumlar olunca insan şaşırıyor bir de uzak memleketlerden mülakata gidip nasip olur da olursa böyle ücretle çalışmak akıl karı değil

hsnd
Başbakan Müsteşarı
05 Ocak 2024 14:13

Bir de kurumu arayıp öğrenebilirseniz sözleşme ücreti ne kadar olacak diye öğrenebilirseniz bu sitenin maaş robotu var sözleşmeli personel için. O sözleşme ücretini yazıp hesaplatırsanız aşağı yukarı bir bilgi edinebilirsiniz.

Zülfiyee, 56 dk. önce
Bir de ben Google den araştırıyorum şuan düşük maaşlar çıkıyor. 4b olduğu halde
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