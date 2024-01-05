Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Ocak 2024 13:44
Esenyurt ilçesindeki istenebilecek en iyi ilkokul hangisidir?

Merhaba Esenyurt?ta ikili öğretim yapılan tayin istenebilecek iyi bir muhitte bildiğiniz ilkokul var mı

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