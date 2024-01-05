Esenyurt ilçesindeki istenebilecek en iyi ilkokul hangisidir?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınNe yapılırsa Rehberlik Servisinden(PDR) memnun kalınır?2 ocak ek ders%49,25 enflasyon farkı+ zam hayırlı olsun Aralık ek dersleri yattı mı?5 Ocak 2024 ek derslerin hala yatmamış olması.08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla kabul ediAralık ekdersi yatmamasindaki nedenler ile ilgili farklı söylemler olmasının sebebi ne?yeni maaşlarRehberlikciler olarak 1 günümüz boş olsun
Sözlük
Son Haberler
'17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum''Pazar günü sadece bazı il ve büyükşehir adayları açıklanacak'CHP, Meclisi olağanüstü toplanması için başvuru yaptıGalatasaray, Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptıPazar gününden itibaren soğuk ve yağışlı hava geliyor
Editörün Seçimi
Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!