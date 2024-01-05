Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ocak 2024 14:03
DHMİ Ünvan değişikliği hakkında

Merhaba arkadaşlar ben elektrik teknikerliği mezunuyum dgs ile geçiş yaparak elektrik elektronik mühendisliğine geçiş yaptım son sınıf öğrencisiyim bu sene tek ders bırakıp DHMİ'ye tekniker olarak atansam daha sonra okulu bitirip ünvan değişikliği ile mühendisliğe geçiş yapabilir miyim ?

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