Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


05 Ocak 2024 14:59
Üniversiteye Görevlendirilen Öğretmenler

Merhaba arkadaşlar, üniversiteye tam zamanlı olarak görevlendirilen öğretmen 1 yıl geçiçi görevlendirmeden sonra muvafakat alarak üniversite kadrosuna geçebilir mi? Geçerse Öğretim görevlisi kadrosuna mı alırlar?

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