Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ocak 2024 15:08
32 bin lira olan maaşım, maaş robotunda 39 bin çıkıyor.

Zamdan önce 22 bin alıyordum. Şimdi 32 veya 33 almam lazım. Ama maaş robotunda 39 bin çıkıyor. Sorun nerede?


satac123
Şube Müdürü
05 Ocak 2024 15:10

Ocak ayında 14 günlük maaş farkı da var. Şubat ayına bakın.


civil_eng06
Şef
05 Ocak 2024 15:13

ocakta 14 günlük maaş farkıyla gözüküyor. Şubat 2024'ü seçerseniz normal maaşınızı görürsünüz.


hulk-mustang
Memur
05 Ocak 2024 16:39

Maaş farkı Ocak 15 te normal maaş ile beraber mi yatar yoksa ayın 20 bulur mu sizce bilgisi olan var

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