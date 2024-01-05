Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


05 Ocak 2024 15:46
Asçavuş olarak Irak ta görev yapmak

Askerlik tecilimi er olarak bozdum bana sağlıkçı astsubaylık çıktı. Samsun'da 5 haftalık bir eğitim gördüm bu eğitimde silahı sökme ve tutma dışında başka bir eğitim görmedim. Son 1 hafta sadece sağlıkla ilgili eğitim gördüm ve beni bir komando birliğine attılar. Kuzey Irak'a gönderileceğim, oraya gitmek için hiçbir şekilde yeterli bir eğitim görmedim. Bunu dilekçe yazarak bölük komutanına bildirip bu durumu değiştirmek istiyorum. Asker olanlar varsa yardımcı olabilecek şimdiden teşekkür ederim.

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