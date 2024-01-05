Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Ocak 2024 16:23
Tezli yüksek lisans öneri
Eğitim bilimleri mi yoksa kendi branşımdan mı yapsam karar veremiyorum.. Eğitim bilimlerinden yapanlar var mı zor mu ?

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