Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


05 Ocak 2024 16:44
Ceza

Emniyetteki arkadaşlar ceza yedim 1 hafta önce hala sistem de gözükmüyor yoksa devlet memuruyum diye torpil mi yapıldı. :)


Küçük polis
Şef
05 Ocak 2024 18:21

Merak etme o ceza seni bulur...


iamgokcen
Aday Memur
05 Ocak 2024 18:23
gelse hemen ödeyeceğim ama yok ortada.
Küçük polis, 11 dk. önce

Merak etme o ceza seni bulur...

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