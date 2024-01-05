Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ocak 2024 17:21
Geçici Görev Yolluğu Hk

Arkadaşlar 1 yıl içerisinde 180 günlük geçici görev harcırahı her ay sonu maaşa ek olarak mı yoksa toplu olarak mı ödenir harcırah kanunu içerisinde bulamadım, bilgisi olan rica etsem kanun maddesiyle bilgilendirebilir mi? Şimdiden teşekkür ederim.


mura_t_arslan
Memur
05 Ocak 2024 17:50

yanlis hatirlamiyorsam maaşla birlikte yatiyordu.

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