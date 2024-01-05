Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Ocak 2024 17:36
il dışı 2024 hakkında
İl dışı yapmayı düşündüğümüz x bir ilde kendi branşımızda ne kadar açık olduğunu öğrenebiliyor muyuz?

al bi de burdan yakö
Aday Memur
05 Ocak 2024 17:41

Tercih edeceğiniz il milli eğitime sormanız gerekir hocam. Ayrıca boş kontenjan olsa bile bunu il dışına açılıp açılmayacağı meçhul.


afitab90
Aday Memur
05 Ocak 2024 18:09
belli bi tarihi var mı hocam bunun. malum mazeret tayini var ocakta, sonra emekli olanlar vs.
al bi de burdan yakö, 51 dk. önce

Tercih edeceğiniz il milli eğitime sormanız gerekir hocam. Ayrıca boş kontenjan olsa bile bunu il dışına açılıp açılmayacağı meçhul.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınNe yapılırsa Rehberlik Servisinden(PDR) memnun kalınır?2 ocak ek ders%49,25 enflasyon farkı+ zam hayırlı olsun Aralık ek dersleri yattı mı?08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla kabul edi5 Ocak 2024 ek derslerin hala yatmamış olması.Aralık ekdersi yatmamasindaki nedenler ile ilgili farklı söylemler olmasının sebebi ne?yeni maaşlarElinde Telefon İle Aniden Derse Girme

Sözlük

walla insanları 1 reddü'l-acz ale's-sadr 1 serpo projesi 3 ismi üç kere tekrarlama 1 tanrı elçisi 1 also 3 dünyayı ardında bırak 1 boş yapmak 2 lovelock mağarası 1 ekşi sözlük 1

Son Haberler

Emekliye ek zam gündemdeTürkiye'yi Avrupa'ya bağlayacak hızlı tren çalışmalarında sona gelindiMossad'a çalıştıkları deşifre edilen 26 şüpheliye tutuklama talebiTicaret Bakanı Bolat, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'yla görüştüDolar 30 TL'ye gidiyor

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!