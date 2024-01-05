Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Ocak 2024 17:43
Yatmayan ek ders

Ülkenin yarısında ek ders yatmadı. Bunun sorumluları kimler acaba. Hesap verecekler mi? Utanıyorum. İşini zamanında ve doğru dürüst yapmayan her memur, şef, müdür arkadaştan utanıyorum

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