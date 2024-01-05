Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Ocak 2024 18:53
İl İçi, İl Dışı 2024 Yaz Tayin Takvimi Açıklandı

İl içi 13-20 Mayıs

İl dışı 3-9 Haziran

Mazerete Bağlı 1-16 Ağustos

Yeniden yönetici görevlendirmeleri 5 Mart - 15 Nisan

İlk defa yönetici görevlendirmeleri 18 Nisan - 14 Haziran


afitab90
Aday Memur
05 Ocak 2024 19:19
il dışının erken olmasına çok sevindim :)) yerleşme, yeni döneme stressiz hazırlanmak vs iyi olacak :)

Umutkaramanlll
Aday Memur
05 Ocak 2024 20:09

Mazeret tayininde eş durumu yine 30 Eylül mü baz alınır çünkü 2021 atamaları Eylül de başladık

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geldi yine mübarek on bir ay 1 sado-mazoşizm 3 yazarların kendine sorduğu cevapsız sorular 7 şu an çalan şarkı 8 otomatik portakal 3 ismi üç kere tekrarlama 3 yahya kemal beyatlı 1 zargana 1 Metin bobaroğlu 1 Bugün olanlar 3

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