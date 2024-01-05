Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Ocak 2024 18:57
2023/2 4478 vb kodlu arkadaşlar
hepimiz burdan fikirleşebiliriz arkadaşlar bence

Çok Yazılan Konular

Üniversite Sözleşmeli Büro Personeli yer değişikliğiMilli Saraylar İdaresi MaaşDSİ'de yapılan haksızlıkSözleşmeliden kadroya geçişte bir yıl beklemek gerekir mi?Kadroludan Sözleşmeliye Geçişte Yıllık İzin Hk.Kadroludan Sözleşmeliye İstifa SüreciKadroludan Sözleşmeliye geçince Yıllık İzinYerleştirme aşaması olumsuz yazıyorÜniversitede kadroludan çevre şeh. bakanlığı sözleşmeli büro personeline geçiş hk.Merkezi alım

Sözlük

cyprus 6 çaylak 1 her zaman bir b planınız olsun 3 ölmeyen aşk 1 edebiyat 1 severek ayrılanlar 8 İçki Kokmak 1 yahya kemal beyatlı 1 yengeç burcu kadını 1 reddü'l-acz ale's-sadr 1

Son Haberler

5 çocuğu ve eşinin sulama kanalında boğulmasıyla ilgili baba tutuklandıABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İstanbul'a geldi84 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü soruşturması tamamlandıKocaeli'de eski eşini silahla öldürülen zanlı tutuklandı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!