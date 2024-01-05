Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


05 Ocak 2024 19:04
Heyet raporu

Arkadaşlar corona oldum heyet raporu aldım burocu aradi hastaneye sevk etmişler bisey cikarmi gerçekten hastayim ama yerimden kalkamiyorum

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