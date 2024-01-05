Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Ocak 2024 19:04
Yazı işleri ve icra müdür ve yardımcıları
toplu sözleşmede özel hizmet tazminatları artırıldımı yani sözleşme sitede artırım olmadığı kanaeti bildirilmiş mutemet arkadaş varsa bilgi verebilir mi

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