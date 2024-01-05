Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ocak 2024 19:08
ATT İZMİR'E TAYİN İSTEYENLER (112-ŞEHİR HASTANESİ)

Arkadaşlar selamlar. 14.7 bin puanım var. Açık olan her yeri yazdım. İzmir'e tayin isteyen ATT arkadaşlarım nereyi kaç puanla yazdıklarını paylaşabilir mi?

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