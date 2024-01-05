KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Ocak 2024 19:10
hanzel?e yardım
beyler şu adama kitap parası toplayalım da atansın artık çalışsın dersine. buralarda ömrü gecti 37 yaşına geldi

Mehmet-şeker
Şube Müdürü
05 Ocak 2024 19:15

Bildiğim kadarıyla ne kadar doğru bilmiyorum da aranmış mühendis. Her sezon sınava girer mutlaka 110 üzeri neti vardır 95 gibi de bir puanı ;)


turasas2022
Memur
05 Ocak 2024 19:21
dokunmayin hanzele 92 puanla dhmi bekliyor :))
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