Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


05 Ocak 2024 19:11
Bahis Sitesi
Bahis sitesine üye olmak komiser yardımcısı olmayı engeller mi ? Yoksa para yatırıp çekmek mi sıkıntı yaratabilir?

JW Argo İzmir 3310
Şef
05 Ocak 2024 19:38
Kinq Reis nerdesin cevap sende saklı

Rsl05
Aday Memur
05 Ocak 2024 19:38
cevabını bilsem yazmazdım
JW Argo İzmir 3310, 39 dk. önce
Kinq Reis nerdesin cevap sende saklı

Rsl05
Aday Memur
05 Ocak 2024 19:39
bir arkadaş para yatırmış fakat para çekmemiş daha da oynamak istemiyormuş aynı zamanda komiser yardımcılığı sınavına hazırlanıyormuş kendisine bir sıkıntı olur mu bilginiz var mı
JW Argo İzmir 3310, 39 dk. önce
Kinq Reis nerdesin cevap sende saklı

police-izmir-
Aday Memur
05 Ocak 2024 19:48
o arkadaşda sensin değil mi? :)))
Rsl05, 38 dk. önce
bir arkadaş para yatırmış fakat para çekmemiş daha da oynamak istemiyormuş aynı zamanda komiser yardımcılığı sınavına hazırlanıyormuş kendisine bir sıkıntı olur mu bilginiz var mı

Rsl05
Aday Memur
05 Ocak 2024 19:50
hayır neden bu kadar önemli mi ki sorunun cevabını bilmiyorsun sanırım
police-izmir-, 29 dk. önce
o arkadaşda sensin değil mi? :)))
Toplam 5 mesaj

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