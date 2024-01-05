Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Ocak 2024 19:26
Seyyanen Zam Mevzusu
"MEMUR AYLIK KATSAYILARI 2024 ilk altı ay için 0,586 2024 ikinci altı ay için 0,644 2025 ilk altı ay için 0,683 2025 ikinci altı ay için 0,717 olarak uygulanacak... Bu itibarla memurlar 1 Ocak 2024 itibariyle 15.965 x 0,586 = 9.355 TL seyyanen ödeme alacaklar." şeklinde bir haber okudum. Kimileri de 12000 TL civarı olacağını artıştan etkileneceğini söylüyor. Bunun doğrusu hangisidir?

ortega8815
Aday Memur
05 Ocak 2024 19:28
şunu belirteyim özür dileyerek memur maaş katsayıları toplu sözleşme ve hakem kurulu kararıyla 2 yıllık belirlendi olarak söyleniyor. memur maaş katsayısı maaşa gelen yüzde artışından etkilenmeyecek mi?
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınNe yapılırsa Rehberlik Servisinden(PDR) memnun kalınır?2 ocak ek ders%49,25 enflasyon farkı+ zam hayırlı olsun Aralık ek dersleri yattı mı?08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla kabul edi5 Ocak 2024 ek derslerin hala yatmamış olması.Aralık ekdersi yatmamasindaki nedenler ile ilgili farklı söylemler olmasının sebebi ne?yeni maaşlarElinde Telefon İle Aniden Derse Girme

Sözlük

Sözlükte herkese artı verme alışkanlığı 2 şu an çalan şarkı 8 halay 16 kilo almak 3 Gerçek yüz 1 günaydın sözlük 1 sado-mazoşizm 3 Sözlükçülerin 2024 yılından beklentileri 2 mavi gözlü samuray 1 divan edebiyatından bir beyit bırak 1

Son Haberler

5 çocuğu ve eşinin sulama kanalında boğulmasıyla ilgili baba tutuklandıABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İstanbul'a geldi84 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü soruşturması tamamlandıKocaeli'de eski eşini silahla öldürülen zanlı tutuklandı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!