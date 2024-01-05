Seyyanen Zam Mevzusu

"MEMUR AYLIK KATSAYILARI 2024 ilk altı ay için 0,586 2024 ikinci altı ay için 0,644 2025 ilk altı ay için 0,683 2025 ikinci altı ay için 0,717 olarak uygulanacak... Bu itibarla memurlar 1 Ocak 2024 itibariyle 15.965 x 0,586 = 9.355 TL seyyanen ödeme alacaklar." şeklinde bir haber okudum. Kimileri de 12000 TL civarı olacağını artıştan etkileneceğini söylüyor. Bunun doğrusu hangisidir?

"MEMUR AYLIK KATSAYILARI 2024 ilk altı ay için 0,586 2024 ikinci altı ay için 0,644 2025 ilk altı ay için 0,683 2025 ikinci altı ay için 0,717 olarak uygulanacak... Bu itibarla memurlar 1 Ocak 2024 itibariyle 15.965 x 0,586 = 9.355 TL seyyanen ödeme alacaklar." şeklinde bir haber okudum. Kimileri de 12000 TL civarı olacağını artıştan etkileneceğini söylüyor. Bunun doğrusu hangisidir?