Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ocak 2024 19:48
Adliye mutemedimiz var mı bakabilir mi

toplu sözleşmede Yazı İşleri müdürü ve icra müdür yrd özel hizmet tazminatları artırıldımı, bu hususta görüşünüz nedir teşekkür ederim

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